Dresden – Bevor es wieder kälter wird hat DRESDEN FERNSEHEN die Chance genutzt und noch einmal für Frühlingsgefühle gesorgt. Am Donnerstag ging es mit einer blumigen Überraschung im Gepäck auf den Wochenmarkt am Schillerplatz. Lisa-Maria Stark hat bei den Dresdnern in die Beutel geschaut, was sie alles gekauft haben.