Das Lebendige Haus -„groß und großartig“

Die Jury lobt: „Es ist ein Konzept, das sich hervorragend an die vorhandene Struktur in der Dresdner Innenstadtlage anlehnt. Ein lebendiger und individueller Mix aus

Wohnen, Gewerbe & Gastronomie ist hier perfekt umgesetzt worden. Individuelle Apartments in einem ehemals alten Bürogebäude in besonders interessanter Lage.

Hier taucht man in eine andere Welt und jeder kann sie anders, individuell erleben – als Nachbar, als Geschäftsmann im Gebäude oder als Übernachtungsgast. „Lebendig will der Preisträger

in der Kategorie „Groß und Großartig – Apartmenthaus“ sein und dies gelingt. Der Preis geht an die Apartments im Lebendigen Haus in Dresden“.