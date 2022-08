Das melohnt sich – Auf diesem Feld wachsen Sachsens Wassermelonen

Wassermelonen sind im Sommer eine herrliche Erfrischung. Bereits seit vergangenem Jahr wächst die Südfrucht auch im Elbtal. Der Obsthof in Dresden hat die Exoten erfolgreich auf den heimischen Feldern angebaut. Auch in diesem Jahr ist die Ernte erfolgreich. Bei den Käufern kommen die Wassermelonen aus Dresden sehr gut an. „Die Meisten rechnen nicht mit Melonen. Bei uns in Deutschland ist der Anbau nicht üblich. Umso schöner ist es, dass das bei uns so gut klappt.", freut sich der Obstbauer im Interview mit Sachsen Fernsehen.