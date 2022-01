Das passierte während des Jahreswechsels in Chemnitz

Zwischen 18.30 Uhr am Silvesterabend und 04.25 Uhr am Neujahrstag wurden 49 Sachverhalte von der Polizei festgestellt, die in Zusammenhang mit Silvester standen. In den meisten Fällen handelte es sich um Meldungen zu Ordnungsstörungen oder Lärm. Außerdem wurden 14 Straftaten aktenkundig. In acht Fällen handelte es sich dabei um Sachbeschädigungen und bei sechs Fällen um Körperverletzungen. Außerdem wurden acht Verstöße gegen die Sächsische-Corona-Notfall angezeigt.