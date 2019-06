Das Piercing: Beliebter Körperkult

Ein Blick auf deutsche Straßen verrät: Der Kultschmuck hat wenig mit kulturellem Hintergrund zu tun und dient vorrangig dem Schmücken des eigenen Körpers.

Während manch einer auf dezente Highlights in Form von Nasenpiercings, Bauchnabelpiercings oder auch Lippenpiercings setzt, nehmen andere das Thema durchaus ernster.

Sie möchten sich ausdrücken und stellenweise auch abgrenzen. Das gilt seitdem die Punks sich in den 1970er-Jahren durch diese Art von Körperschmuck von der Gesellschaft abgehoben haben.

So oder so setzt ein Piercing ein klares Statement und symbolisiert die einzigartige und unabhängige Persönlichkeit des Trägers. Mittlerweile ist der Körperkult sogar in allerlei Berufssparten vertreten, ohne dabei negativ aufzufallen.

Die lange Wundheilung, die beispielsweise bei einem Bauchnabelpiercing auftritt, stört kaum einen Piercing Fan.