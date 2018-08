„Das Sachsengespräch“ – Hier hören Politiker ihnen zu

Eilenburg - Es herrscht Gesprächsbedarf. Lange Schlangen bildetet sich am Montagabend vor dem Bürgerhaus in Eilenburg. Ministerpräsident Michael Kretschmer war zu Gast.

Derzeit tourt Michael Kretschmer durch ganz Sachsen und lädt alle zum sogenannten Sachsengespräch ein. Die Möglichkeit dem Ministerpräsidenten und seinem Kabinett persönlich Bedenken aber auch politische Anregung mit auf den Weg zu geben. Für Kretschmer ist es wichtig miteinander zu reden und sich auszutauschen, denn so entsteht lebendige Demokratie. Und das sächsische Oberhaupt hat gute Nachrichten für die Nordsachsen.

Die nächste Diskussionsrunde findet am 30. August in Chemnitz statt. Doch auch nach Dresden und Leipzig wird der Ministerpräsident kommen. Die Termine werden in kürze auf sachsen.de zu finden sein.

Marvin Christmann