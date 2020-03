Leipzig - Rund 3300 Stimmen trennten am Sonntag des zweiten Wahlgangs Sebastian Gemkow und Burkhard Jung bei der OBM-Wahl in Leipzig. Am Ende hatte Jung die Nase vorne und bleibt somit weiterhin im Amt. Wir waren auf der Straße unterwegs um die Leipziger zu fragen, was sie vom Wahlausgang denken.