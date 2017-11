Das sind die Designs von Morgen

Leipzig – Einen Einblick in die vielfältige Welt des Designs konnten die Leipziger am Samstag in der Vitruvius-Hochschule erhalten. Zur Werkschau zeigten die Studierenden der verschiedenen Fachrichtungen ihr Können. Außerdem gab es Informationen rund um Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten.

Neben Fachvorträgen, Projektpräsentationen und Arbeitsproben gab es für die Besucher auch die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren. Die Studierenden haben bei ihren Designs ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Die Vitruvius Hochschule ist eine staatlich anerkannte Hochschule in privater Trägerschaft. Nächstes Highlight wird eine große Modenschau unter dem Titel „New Look“ im kommenden Jahr sein.