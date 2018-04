Das sind die Geheimtipps für die Urlaubssaison der Sachsen!

Leipzig – Egal ob Ballermann, die Türkei oder doch einfach nur Urlaub in den eigenen 4 Wänden. Die zuletzt sommerlichen Temperaturen ließen viele Sachsen schon in Urlaubsstimmung kommen.

Alljährlich stellt sich die schwierige Frage nach dem Reiseziel. Wir haben die Sachsen mal gefragt wo Sie denn am liebsten Urlaub machen und haben einige nützliche Tipps bekommen.

Um das Fernweh zu stillen, werden oft weder Kosten noch Mühen gescheut. Wo man fernab von Deutschland zwischen Strand und Palmen dennoch Urlaub für den kleinen Geldbeutel machen kann.

Neben den entfernten Zielen im Süden sind auch immer öfter Ziele innerhalb Deutschlands gefragt. So zieht es die Menschen vor allem in die ländlichen Regionen oder an das kühle Nass.

Egal, ob nun per Flieger, mit dem eigenen PKW oder auf dem Kreuzfahrtschiff – Hauptsache jeder findet auf seine Art die richtige Entspannung.