Das sind die Sieger der Tanz-WM 2019

Das Paar aus Russland setzte sich auf höchstem sportlichem Niveau gegen 41 Tanz-Paare aus aller Welt am Samstag in der Leipziger Messe durch. Auch das deutsche Paar Valentin und Renata Lusin konnte sich in den Kategorien Langsamer Walzer, Tango, Slowfoxtrott, Wiener Walzer und Quickstep in das Halbfinale der besten zwölf Paare tanzen, mussten sich dort aber am Ende mit Platz 8 begnügen. Moderiert wurde das Event unter anderem vom ehemaligen Profitänzer, Wertungsrichter und Juror der TV-Show „Let’s Dance“ Joachim Llambi.