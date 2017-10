Das sind die Teetrends 2017/18

Dresden – Während die Temperaturen fallen und der Herbst in Sachsen ankommt, startet auch die Teesaison wieder. Egal ob Früchte-, Kräuter- oder Schwarzer Tee, Teeexpertin Elke Werner kennt sie alle. In ihrem Teeladen in der Dresdner Neustadt hat Sie uns die neusten Sorten gezeigt und verraten welche dieses Jahr im Trend sind.

Mit der kälteren Jahreszeit beginnt die Teesaison. Ein neuer Trend in diesem Jahr ist Früchtetee mit Popcorn. Auch Moringa Tee befindet sich unter den top Sorten. Der klassische Roiibostee verschwindet allmählich aus den Schränken. Teeliebhaber können bei themenspezifischen Seminaren mehr über die Vielfalt und Zubereitung von Tee erfahren. Die gibt es zum Beispiel im Teerausch Dresden in der Neustadt. Mehr Informationen: www.teerausch.de.