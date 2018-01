Das sind diesjährigen Trends beim Alltours Reisecenter Chemnitz

Chemnitz – Zum dritten Mal begrüßt das Alltours Reisecenter Chemnitz die Besucher auf der Urlaubsmesse „Reisen & Caravaning“ vom 5. bis 7. Januar 2017 in der Messe Chemnitz.

Am Messestand Halle 1/Stand 34 wird Genuss und Reisen in einem geboten, denn neben dem Reise-Stand hat das Alltours Reisecenter Chemnitz einen leckeren Waffelstand aufgebaut.

Gut gestärkt können sich alle Reisefreudigen dann über die diesjährigen Trends beim Alltours Reisecenter Chemnitz informieren:

*Kreuzfahrten

*Flusskreuzfahrten

*Aktiv- und Wanderreisen

Der Alltours-Geheimtipp:

Malta, mit der Kulturhauptstadt 2018 Valetta, mit dem neuen Non-Stop-Flug von Dresden oder Leipzig.

Lassen Sie sich für Ihre Urlaubsreise vom Alltours Reisecenter Chemnitz in Halle 1/Stand 34 inspirieren, oder besuchen Sie die Geschäftsräume in der Webergasse 1 in 09111 Chemnitz.

Weitere Informationen unter Telefon: 0371-24 28 80