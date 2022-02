Das Sportwochenende in Dresden

Remis nach dramatischer Schlussphase

Im zweiten Spiel in diesem Jahr haben die Zweitliga-Handballer vom HC Elbflorenz punkten können. Mit dem 28:28 in Emsdetten machen die Dresdner ihre Niederlage zum Rückrundenstart vergangene Woche gegen Lübeck fast vergessen. Dabei war das Spiel am Samstagabend nichts für schwache Nerven, denn in den letzten 17 Sekunden der Partie gelang den Dresdnern zunächst der Ausgleich. Wenig später schlugen die Gastgeber zurück und gingen mit noch 5 Sekunden auf der Uhr wieder in Führung. Mit der Schlusssirene gelang Leon Wellner der erlösende Ausgleichtreffer für die Tiger.