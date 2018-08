Das Steuer selbst in die Hand nehmen – So einfach werdet ihr Bus- und Straßenbahnfahrer

Nimm das Steuer selbst in die Hand - unter diesem Slogan bekommen die Leipziger die Möglichkeit sich ihren Kindheitstraum Straßenbahn- oder Busfahrer zu sein, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben zu erfüllen. Leipzig wächst und in wohl keinem anderen Beruf der Stadt kann man besser den Wachstum der Heimatstadt hautnah erleben, beschreibt LVB-Arbeitsdirektor Michael Halberstadt.

Am Steuer eines LVB-Busses fährt seit drei Jahren Bodo Schmidt durch die Messestadt. Obwohl er seit fast 30 Jahren in Leipzig lebt, hat der Job ihm die Stadt nochmal auf ganz andere Weise näher gebracht. Beim Rekrutierungstag auf dem Augustusplatz konnte Bodo Schmidt seinen Beruf sogar der eigenen Tochter näher bringen. Carolin Schmidt arbeitet derzeit in der Pflege und will sich beruflich verändern. Hin zu einem sicheren Job mit Perspektive.