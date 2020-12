Dresden/Chemnitz/Leipzig - Das Weihnachtsoratorium gehört zu Weihnachten wie das Amen in der Kirche. Gemeinsam mit der sächsischen Imagekampagne "So geht sächsisch!" macht der Freiberger Dom so ein Konzert erlebbar, was durch die derzeitige Lage nicht mit Publikum stattfinden kann. Denn mit der neuen Corona-Verordnung muss auch der Dom alle Adventskonzerte absagen. Das Weihnachtsoratorium von Bach erleben Sie jetzt hier.