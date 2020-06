Das „Wheel of Vision“ geht in Betrieb

Dabei hat der Betreiber Oscar Bruch jr. einen durchgängigen Betrieb bis zum 23. August geplant. Aufgrund von baulichen Maßnahmen auf dem Postplatz wurde die 55 Meter hohe Attraktion etwas weiter südlich vor der Baustelle der "Mary Ann Apartments" installiert.

Den Besuchern stehen in den Zeiten von 10 - 22 Uhr die 42 Gondeln zur Verfügung, welche zu einem besonderen Ausflug über die Dächer der Stadt einladen sollen. Besonders für Nutzer, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist das "Wheel of Vision" eine gute Alternative, um einen Blick auf die historische Altstadt Dresdens werfen zu können. Die Fahrpreise belaufen sich auf 7,50 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Ermäßigte. Eine Fahrt mit dem Riesenrad dauert circa 12-15 Minuten.