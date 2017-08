Das will Bundestagskandidat Jens Katzek für Grünau tun

Ein weiterer Punkt ist der öffentliche Nahverkehr. Hier ist Grünau bereits sehr gut angebunden. Mit dem Grünolino gibt es sogar einen eigenen Quartiersbus. Der wird aber nach wie vor überwiegend durch private Sponsoren gedeckt. Nach dem Willen der SPD soll sich das ändern und die Stadt für die Finanzierung einstehen. Auch die geplanten Sparkassenschließungen in Grünau sind noch immer nicht vom Tisch. Das verärgert vor allem viele ältere Grünauer, die keine weiten Wege zur nächsten Filiale in Kauf nehmen wollen. Hier sei man in Gesprächen mit der Sparkasse, die aber bislang wenig zufriedenstellend waren. Ein Sparkassen-Bus einmal die Woche sei jedenfalls nicht ausreichend, so Katzek.

Der gebürtige Mühlheimer Jens Katzek kandidiert erstmals für den Deutschen Bundestag. Gewählt wird am 24. September.