Das Wochenendwetter: viele Wolken, etwas Wind

Das Wochenende in Sachsen wird bedeckt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet auch von vereinzelten Regenfällen. Am Freitagmorgen kann es in Ostsachsen Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben. Im Erzgebirges kommt es am Freitag in den höheren Lagen zu Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern.

Tagsüber wird der Freitag überwiegend stark bewölkt mit einigen wenigen Auflockerungen und vereinzelten Niederschlägen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen liegen laut DWD bei 13 bis 15 Grad, in höheren Lagen bei 9 bis 12 Grad. In der zum Samstag bleibt es weiterhin bewölkt aber weitestgehend trocken. Im weiteren Verlauf klart der Himmel auf und der Wind weht schwach. Die Tiefstwerte betragen dabei 6 bis 3 Grad.