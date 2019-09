Chemnitz- Am 14. September brach für das Online-Banking eine neue Zeit an. Mitlerweile werden die Transaktionsnummern (TAN) nicht mehr auf Papier eingestellt, sondern werden von einem externen Gerät mit Hilfe der Girokarte generiert. Die Umstellung auf die digitalere Variante birgt allerdings auch wieder Gefahren – eine davon nennt sich Phishing – was das genau ist, haben wir herausgefunden.