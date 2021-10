Datensicherheit: Ein hohes Gut

Generell ist es sinnvoll, mit seinen Daten hauszuhalten und achtsam umzugehen. Das gilt auch für die gewöhnliche Internetnutzung, denn immer noch geben viele Menschen problemlos Daten von sich preis, die sie auf der Straße niemals verraten würden.

VPN: Eine mögliche Basis für Datensicherheit?

Um wichtige Daten zu schützen, bietet sich die Nutzung eines VPN an. Vereinfacht erklärt ist das virtuelle Private Netzwerk nichts anderes als ein großes Bällebad, in dem sich viele Daten miteinander vermischen, ganz so, wie es auch die farbigen Bälle machen. Es gibt nur eine Öffnung nach draußen, durch die nun alle Bälle strömen. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, ob der Ball nun von Lisa oder von Joachim ist. Die Nutzung des VPN ist heute denkbar einfach, was auch den verschiedenen Varianten geschuldet ist:

- Router – hochwertige Router bieten bereits ein eigenes VPN, welches sich auf das gesamte Netzwerk des Routers bezieht. Der Nachteil: Verlässt ein Gerät das WLAN, so ist es nicht mehr geschützt.

- Securityprogramme – etliche Virenschutzsecuritys inkludieren bereits ein VPN, welches automatisiert eingeschaltet werden kann. Mit der entsprechenden Lizenz lässt sich das VPN nun auch auf mobilen Endgeräten nutzen. Der Vorteil: Das VPN ist immer mit dabei, doch müssen die Einstellungen beachtet werden.

- Internetbasiert – ganz einfach sind Onlinedienste, die ein VPN anbieten. Der Kunde erstellt einen Account und wählt sich in das VPN ein, bevor er surft. Diese Modelle sind ideal für unterwegs, allerdings muss der Nutzer natürlich daran denken, sich einzuwählen.