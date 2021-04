Dauer-Stream: Leipziger DJ HouseKaspeR will Rekord knacken

Party machen und gute Laune verbreiten: Für DJ HouseKaspeR alias Philipp Immig fühlt sich das Auflegen fast an wie Vor-Corona-Zeiten. Der kleine aber feine Unterschied: Das Publikum ist diesmal nicht hautnah dabei, sondern schaut nur über das Internet zu. Und dann ist es auch noch ein ganz besonderer Stream des Leipzigers. Denn HouseKaspeR und 14 andere DJs wollen einen neuen Weltrekord im Dauer-Auflegen aufstellen. Es gilt also 169 Stunden zu schlagen. Gerechnet seit dem Beginn am letzten Sonntag um 16 Uhr wäre das Ziel von 170 Stunden am nächsten Sonntag um 18 Uhr erreicht. Während dieser Zeit wechseln sich die DJs immer wieder ab.