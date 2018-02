Daumen drücken! Die Winterspiele 2018 beginnen

Daumen drücken für die Dresdner Shorttrack-Mädels!

Zwei Dresdner sind bei den Spielen in Südkorea vertreten: Die Shorttrackerinnen Anna Seidel (19) und Bianca Walter (27). Beide Athletinnen des Eislauf-Verein Dresden e. V. können an der Eröffnungsfeier am Freitag nicht teilnehmen. Sie müssen sich bereits am Samstag über 500 Meter beweisen. Die Vorläufe finden ab 19 Uhr in Pyeongchang statt. Also gegen 11 Uhr deutscher Zeit sollten Sie die Daumen drücken. Am Dienstag, 13. Februar werden über diese Distanz bereits die Finalrunden ausgelaufen: Das Viertelfinale beginnt 11 Uhr deutscher Zeit, das Halbfinale folgt rund eine Stunde später. In der Nacht (deutscher Zeit) gibt es dann bereits den Entscheidungslauf - deutsche Shorttrack-Fans müssen sich allerdings bis 01:07 Uhr wachhalten können.