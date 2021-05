Leipzig- Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollen die Handballer vom SC DHfK Leipzig am Donnerstag wieder doppelt punkten. Nicht zuletzt mit dem überraschenden Sieg gegen den SC Magdeburg im Ostderby soll das für ordentlich Rückenwind sorgen. Nach Leipzig reisen am Donnerstag die Gäste vom HC Erlangen. Leipzigs Cheftrainer André Haber spricht hier von einer "Wundertüte". Seine Begründung und weitere Infos zum Spiel zeigen wir Ihnen in der kompletten Pressekonferenz.