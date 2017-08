Defensivspieler für die BSG Chemie Leipzig

Mit Alexander Rodriguez-Schwarz haben sich die Leutzscher am Mittwoch in der Defensive verstärkt. Der gebürtige Spanier Rodriguez-Schwarz unterschrieb bei der BSG Chemie Leipzig einen Vertrag bis zum Saisonende. Der in Sevilla geborene Verteidiger genoss seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsschmiede des FC Sevilla, ehe es ihn 2014 zur U19 von Eintracht Frankfurt verschlug.

Über die Station TSV Steinbach ging es zuletzt zu Waldhof Mannheim. Rodriguez-Schwarz überzeugte die BSG-Verantwortlichen im Probetraining und beim Testspielsieg am 12. August gegen Askania Bernburg.