Am 30.01. lässt die DEHOGA Sachsen ihre Azubis zu Wort kommen.

Egal, ob in Hotel, Restaurant oder Bar – hier erfahren Sie, was es in der Branche für Berufe gibt und was das Besondere an einer Ausbildung in der Tourismus-Branche ist.

Unser Moderator Benno ist für Sie vor Ort und schaut den Azubis dabei über die Schulter.

Partner des Projektes: DEHOGA Sachsen und LANDESTOURISMUSVERBAND SACHSEN

Die Sender der SACHSEN FERNSEHEN-Gruppe strahlt die komplette Veranstaltung am 31. Januar um 19 Uhr im TV-Programm aus.