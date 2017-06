Dein Platz im Stadion

Chemnitz – Am Dienstag, dem 27. Juni 2017, startet der Chemnitzer FC mit dem Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2017/18.

Mit diesen attraktiven Karten können alle Fans der Himmelblauen folgende Vorteile nutzen:

+ garantierter Platz in der community4you ARENA zu allen 3. Liga-Heimspielen

+ Vorkaufsrecht zu Pokal- und Sonderspielen

+ zahlreiche Klassiker, Derbys und weitere attraktive Spiele

+ kein Anstehen an den Tageskassen

+ 15% Rabatt im Vergleich zu den Einzelspielen, als Mitglied sogar 18,99 % Rabatt

Auch in dieser Saison ist es möglich, mit der Dauerkarte an Heimspieltagen zur An- und Abreise zum Stadion den öffentlichen Nahverkehr im kompletten Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) zu nutzen.

Bitte beachten Sie, dass alle Dauerkartenplätze der Saison 2016/2017 bis einschließlich Mittwoch, den 19.07.17, reserviert sind und bis zu diesem Zeitpunkt nicht anderweitig verkauft werden.

Dauerkartenbesitzer der Saison 2016/2017 können ihre neue Dauerkarte mit demselben Platz aus der letzten Saison ebenso direkt verlängern.

Die Dauerkarten können nicht nur im CFC-Fanshop erworben werden, sondern auch direkt und bequem im Online-Ticketshop auf www.chemnitzerfc.de gekauft werden.

Die Dauerkarten können wie folgt verlängert bzw. neu gekauft werden:

Wann & Wo?

1) Dienstag, 27. Juni, ab 10.00 Uhr: Online-Ticketshop

2) ab Dienstag, 27. Juni, Montag bis Freitag, je 10.00 bis 18.00 Uhr: CFC-Fanshop, community4you ARENA

3) Dienstag, 27. Juni und Mittwoch, 28. Juni, je 15.00 bis 20.00 Uhr: Kassenbereich Gellertstraße, community4you ARENA

4) Donnerstag, 29. Juni und Freitag, 30. Juni, jeweils 13.00 bis 18.00 Uhr: Kassenbereich Gellertstraße, community4you ARENA

(Quelle: CFC)