Dein Wasserturm für nur 15.000 Euro

Dresden/Leipzig - 111 Immobilien aus ganz Mitteldeutschland stehen bei den Sommer-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG zum Verkauf. 55 Objekte befinden sich in Sachsen. Zu den besonderen Schmuckstücken gehören zwei Wassertürme. Auch den Traum der eigenen Kleingartenanlage können sich Auktionsteilnehmer erfüllen. Die Sommer-Auktionen finden am 1. Juni in Leipzig und am 4. Juni in Dresden statt.