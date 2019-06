Dresden - Die coolste Kinderband der Welt kommt nach Dresden in die Junge Garde. Deine Freunde sind auf "Keine Märchen"-Tour, so heißt das vierte Studioalbum von Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck. Die drei machen Hip Hop für Kinder, den auch Erwachsene gut finden. Oft spielen sie vor ausverkauften Reihen. Für das Konzert in Dresden am Samstag, dem 29. Juni, 15:30 Uhr gibt es noch Restkarten.

Tickets unter deinefreunde-tickets.de