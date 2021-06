Delta-Mutante in weiteren Einrichtungen aufgetaucht

Dresden- In einem Wohnhaus auf der Altenzeller Straße in der Dresdner Südvorstadt werden seit Montag die Bewohner verpflichtend auf das Coronavirus getestet. Drei Familien und deren Kinder waren am Wochenende positiv auf die Delta-Variante getestet worden. Die Virus-Mutation wurde bei vier von zehn Betroffenen bereits bestätigt.