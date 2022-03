Demo in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Los geht es um 16 Uhr am Jorge-Gomondai-Platz. Anschließend soll der Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof ziehen. Die Demonstranten wollen sich an diesem Tag mit allen Menschen, die unter dem russischen Regime leiden, egal ob in Russland, der Ukraine oder anderen in Orten solidarisieren. So heißt es in dem Aufruf zur Demonstration. Gleichzeitig sollen Spenden für die Unterstützung von Sozialstrukturen gesammelt werden. Parteifahnen sind nicht erwünscht.