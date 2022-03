Demonstrationen in Plauen

Vogtland- Auch am Montag fanden wieder Polizeieinsätze wegen mehrerer angezeigter und nicht angezeigter Versammlungen und Aufzüge statt. So zum Beispiel im Umfeld des Postplatzes in Plauen. Dort fanden sich ab etwa 18:15 Uhr nach und nach Teilnehmer ein, um einen Aufzug zu starten. Dieser zählte in der Spitze rund 350 Personen und führte über die Bahnhofstraße, zum Wendedenkmal und zurück zum Postplatz. In Auerbach versammelten sich bis zu 600 Personen um in einem Aufzug durch die Stadt zu laufen. Der Fokus der Beamten lag dabei darauf, die geltenden Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung durchzusetzen und die Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Unterstützt wurde die Polizei vor Ort durch Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei. Insgesamt waren etwa 133 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.