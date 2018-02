Demos rund um den 13. Februar in Dresden

Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz

Nach bisherigen Planungen wird es die meisten Einschränkungen am Samstag (10.02.2018) geben, da an diesem Tag die meisten Aufzüge angezeigt sind. Horst Kretzschmar: „Für den 13. Februar, dem eigentlichen Gedenktag, erwarten wir eine deutlich geringere Dynamik. Als Schwerpunkt sehen wir den Neumarkt, auf dem mehrere Versammlungen angezeigt sind. Uns liegen keine Hinweise auf einen rechten Aufzug an diesem Tag vor.“

Sächsische „Kommunikationsteams“ im Einsatz

Die Dresdner Polizei setzt erneut „Kommunikationsteams“ ein. Durch ihre ständige Gesprächsbereitschaft wollen die sächsischen Beamten Konflikten vorbeugen und dadurch letztlich deeskalierend wirken. In den „Kommunikationsteams“ werden Polizeibeamte aus den verschiedensten Dienstbereichen eingesetzt. Sie üben die Tätigkeit zusätzlich zu ihrem regulären Dienst aus. Horst Kretzschmar: „Ich erwarte für alle Einsatztage einen grundsätzlich friedlichen Verlauf. Dafür spricht zum einen die Entwicklung in den vergangen Jahren, aber auch unsere aktuelle Einschätzung zu Art und Umfang der Mobilisierung. Solange der Protest friedlich und gewaltfrei ist, werden wir als Polizei auch für Gegendemonstranten einen Protest in Hör- und Sichtweite gewährleisten. Ich appelliere daher auch an die Vernunft aller Versammlungsteilnehmer, ihren Teil zu einer friedlichen Woche für Dresden beizutragen.“

Kontakttelefon eingerichtet

Telefonnummer: (0351) 483-3000

Die Dresdner Polizei ist sich des Informationsbedarfs bewusst. Interessierte erhalten Hinweise an einem Kontakttelefon. Dieses ist zu folgenden Zeiten besetzt:

10. Februar 2018 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

13. Februar 2018 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr