Der 1.FC Lokomotive entscheidet Derby für sich

Leipzig – Endlich wieder Derby-Zeit in Leipzig. Dank des Aufstiegs der BSG Chemie in die Regionalliga trafen die Grün-Weißen am Samstag auf ihren Erzrivalen, den 1.FC Lokomotive Leipzig.

Die Chemie-Fans im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch bereiteten ihrer Mannschaft einen Empfang nach Maß. Doch die agierte im ersten Spiel der Saison viel zu brav. Bereits in der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste aus Probstheida zum Vorsprung schießen und retteten diese Führung schließlich auch bis zum Abpfiff.