Der 1. März ist der Tag des Kompliments

Dresden - Wem haben Sie in letzter Zeit ein ernst gemeintes Kompliment gegeben? Vielleicht ist der internationale Aktionstag der Komplimente der geeignete Zeitpunkt dafür. Die Drehscheibe-Redaktion hat sich in der Dresdner Neustadt übergehört, was die Männer und Frauen dazu sagen. Sind eigentlich Komplimente (noch) an der Tagesordnung?