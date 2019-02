Der Autosalon im Allee-Center setzt auf Umweltfreundlich

Mit dem ersten September dieses Jahres tritt die geänderte Abgasnorm für neu zugelassene Fahrzeuge mit dem Namen Euro-6d-Temp in Kraft. Umweltfreundlicher aber auch bezahlbar müssen die neuen Karosserien nun also sein. Im Allee-Center Leipzig dürfen gleich drei lokale Autohändler in einem großen Autosalon ihre effizienten Modelle aus fünf verschiedenen Marken vorstellen.

So zum Beispiel den Suzuki Vitara. Das neue Modell mit 1,4 Kubikzentimeter Boosterjet-Modul, intelligentem Allrad und einer Länge von etwas mehr als 4 Metern erfüllt das neue WLTP-Messverfahren für Schadstoff- und CO2-Emission.