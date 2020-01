Der Bahnbogen geht in die nächste Runde

Der Gehweg an der Reichenhainer Straße wird am 15. und am 16. Januar zwischen 7 und 22 Uhr komplett gesperrt. Wer dennoch in dieser Zeit zu Fuß dort entlang möcht e, k ann über die Turnstraße, die Bernsdorfer Straße entlang und über die Südbahnstraße zurück auf die Reichenhainer Straße.