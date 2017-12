Leipzig – Bedürftigen und benachteiligten Kindern einen Herzenswunsch erfüllen – Das macht der Baum der Herzenswünsche möglich.

© Sachsen Fernsehen

In den Höfen am Brühl wurde dieser zum bereits siebten Mal aufgestellt. Mit Unterstützung der Handballer vom SC DHfK Leipzig konnten Geschenke für Kinder gespendet werden.

Die Auswahl der Kinder erfolgte von verschiedenen Hilfsorganisationen, wie der Caritas oder der Diakonie. SC DHfK-Rechtsaußen Lukas Krzikalla überbrachte die Geschenke im Anschluss an die Aktion.