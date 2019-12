Der CFC im Aufwind

Diese Wahl stärkte wohl das Vertrauen in den Verein und seine Mitglieder. Jana Pönisch gab nach der Mitgliederversammlung bekannt einen Gesellschafter-Anteil von einem Prozent zu kaufen. Damit fließen 100.000 Euro an den Verein. Davon werden 10.000 Euro zur Befriedigung der Gläubigermasse eingesetzt. Weitere 10.000 Euro gehen in das Stammkapital der Chemnitzer FC Fußball GmbH. Die verbleibenden 80.000 Euro gelten als Kapitalrücklage der GmbH.