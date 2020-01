Der CFC kehrt zurück

Dann war am 6. Trainingstag eine kurze Verschnaufpause für die Fußballer drin. Ein Teil nutzte das Angebot des Hotels, andere nutzen den Tag am Strand oder erkundeten die Stadt. Dann mussten die Chemnitzer Athleten am 8. Spieltag ihr Können in zwei Testspielen unter Beweis stellen. Am Morgen besiegten sie den FC Aarau. Mit einem klaren 3:1 zeigten sie dem Schweizer Zweitligisten ihren bisherigen Trainingserfolg. Noch am gleichen Tag spielten die Himmelblauen im Testspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Diese sind aktuell auf dem dritten Platz der dritten Liga. Bis kurz vor Schluss stand es mit 1:1 unentschieden. Erst in der 90. Minute gelang es Rafael Garcia, mit einem Tor den Sieg zu besiegeln.