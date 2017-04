Der Countdown am Kulturpalast läuft

Dresden - Die Tage bis zur Eröffnung des Kulturpalastes Dresden sind gezählt. Ab Mittwoch, 19 Uhr kann jeder an der Front des Gebäudes ablesen, wie viel Zeit bis zur Eröffnung am 28. April um 19 Uhr noch bleibt. Das Dresdner Unternehmen „Intolight“ installiert für diesen Zweck eine Anzeige, die aus 15 000 sehr hellen einzelnen LEDs besteht. Jede dieser LEDs kann mit einer für diesen Zweck entwickelten Software einzeln angesteuert werden. Dadurch ist es möglich, Buchstaben und Zahlen abzubilden. Intolight ist eine in Dresden ansässige Kreativagentur, die Exponate, Licht- und Interaktionskonzepte für Museen, Messen und Events gestaltet.