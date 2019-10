Der Countdown läuft: Opernball-Chefin verrät alle Highlights

Leipzig – Es ist das gesellschaftliche Großereignis des Jahres in unserer Stadt – der Leipziger Opernball am 26.10.2019. Der Ball steht in diesem Jahr unter dem Motto „La Dolce Vita in Südtirol“.

Durch die Organisatoren wurden in den letzten Monaten viel Arbeit reingesteckt um dieses Dolce-Vita-Gefühl nach Leipzig zu bringen. Die Spannung steigt also vor dem gesellschaftlich wohl größten Ereignis des Jahres. Am 26. Oktober wird der Rote Teppich ausgerollt. Im Stadtgespräch mit Jan Kaufhold verrät Opernball-Chefin Vivian Honert-Boddin alle Highlights des diesjährigen Balls.

Stadtgespräch – Der Leipzig-Talk