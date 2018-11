Der Countdown zum Weihnachtsmarkt läuft

Aber nicht nur er hat dieser Tage viel zu tun. Auch die Organisation des Leipziger Weihnachtsmarktes erfordert viel Einsatz. Trotz Unterstützung von allen Seiten braucht das Marktamt zwei Jahre um einen Weihnachtsmarkt zu organisieren.

Diese Zeit erreicht am Dienstag den vorläufigen Höhepunkt, wenn der Markt eröffnet wird. Den offiziellen Akt übernimmt Oberbürgermeister Burkhard Jung um 17 Uhr. Dann sind die über 250 Stände bereit, die Besucher zu empfangen. Geöffnet ist der Markt täglich von 10 bis 21 Uhr. Freitags und samstags stehen die Tore bis 22 Uhr offen und in der langen Nacht am 15. Dezember sogar bis 23 Uhr. Die Verantwortlichen haben ihre Hausaufgaben gemacht; nun muss nur noch das Wetter mitspielen.