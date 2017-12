Dresden – Die Menschenkette am 13. Februar, die Eröffnung des Kulturpalastes, der Aufstieg des HC Elbflorenz und der Abriss des Pinguin-Cafés. Das Jahr begann in Dresden ereignisreich. Lassen Sie die wichtigsten Ereignisse des Jahres in unserem DREHSCHEIBE DRESDEN Jahresrückblick 2017 noch einmal Revue passieren.