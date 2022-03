Der Freistaat Sachsen möchte geflüchtete Kinder aufnehmen

Wie das Kultusministerium mitgeteilt hat, soll dabei das System der Vorbereitungsklassen angewandt werden. In solchen Klassen erlernen die Kinder und Jugendlichen zunächst die deutsche Sprache als Zweitsprache. In weiteren Schritten nehmen sie am Regelunterricht an den Schulen teil. Wie lange der schulische Integrationsprozess dauert, hängt von den Vorkenntnissen der Schüler ab und ihrem bisherigen Bildungsweg.

Quelle: dpa/sn