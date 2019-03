Der Friedenstag 2019 in Chemnitz

Um 11 Uhr wurde dann das Friedenskreuz auf dem Neumarkt eröffnet. In diesem konnten die Besucher Kerzen anzünden und einen Blick in die Vergangenheit ihrer Stadt werfen. Nur wenige Meter weiter wurden stündlich Zeitzeugenberichte gezeigt, die bei den Zuschauern für Gänsehaut sorgten. Chemnitzer berichteten, wie sie die Bombardierung der Stadt in der Nacht vom 05. auf den 06. März 1945 erlebten, bei der über 2.000 Menschen ihr Leben verloren und 80 Prozent der Innenstadt zerstört wurden. Alle Interessierten konnten im Stadtverordnetensaal Platz nehmen und den gleichermaßen bewegenden und auch erschreckenden Berichten lauschen.

Auch Zeitzeugen nutzten die Gelegenheit, um die Filme "Die letzten Zeugen" und "Kinder im Krieg" zu sehen. So wurden emotionale Erinnerungen an eine schreckliche Nacht wach, die noch immer in den Köpfen aller Beteiligten sind. Wichtig sei es, dass sich derartige Ereignisse nicht wiederholen, so die Besucher. Und auch zahlreiche Kinder aus Chemnitzer Kitas und Horten beteiligten sich, um ein Zeichen für Frieden zu setzen. Dafür gestalteten sie im und um das Rathaus verschiedene Plakate, die zum Nachdenken anregen sollten. Die gebastelten Friedensboten können noch bis zum 08. März in der Wandelhalle des Rathauses angeschaut werden.