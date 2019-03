Der Grünauer Garnevals Glub geht auf große Fahrt!

Nach dem Auftritt ihrer Schützlinge ist die Tänzerin noch selbst an der Reihe gewesen. Zusammen mit ihrem Verein wurde der Abend noch zum intensiven Üben genutzt. Am Freitag steht die Premiere in der Völle auf dem Programm.

Der Grünauer Garnevals Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den karnevalistischen Brauchtum in Leipzig zu pflegen und weiter zuentwickeln. Insgesamt sind 100 Mitglieder in dem Verein tätig.