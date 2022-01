Kosten und Nutzen

Zahlenmäßig lässt sich hier wohl kein konkreter Vergleich ziehen. Allerdings umfasst der Nutzen deutlich mehr Aspekte als die reine Wertsicherung, vor allem wenn die Mitarbeiter in das Sicherheitskonzept mit eingebunden werden. Ein höheres unternehmerisches Bewusstsein des Einzelnen wirkt sich auf Leistungsbereitschaft und -fähigkeit aus, was die Erträge steigert. Für den hauseigenen Sicherheitsdienst können Fördergelder herangezogen werden. So sind die Ausbildungen förderfähig. Werden neue Mitarbeiter hierfür eingestellt, die aus der Arbeitslosigkeit kommen, können Lohnkostenzuschüsse die Kosten senken.

Außerdem ist es möglich, einem internen Sicherheitsdienst Zusatzaufgaben zu geben, ohne extra bezahlen zu müssen. In vielen Unternehmen sind Sicherheit, Datenschutz und Haustechnik miteinander verknüpft. Die Fortbildung mehrerer Mitarbeiter sichert bei Ausfall Einzelner einen reibungslosen Ablauf. Außerdem sind Fortbildungen gute Instrumente zur Personalbindung, was dem Unternehmen ebenfalls positiv zu Buche schlägt. Der gute alte Pförtner erlebt aktuell eine Renaissance, auch wenn das Berufsbild inzwischen viele andere Bezeichnungen hat. Tatsächlich ist der Empfang oder die Pforte ein wichtiger Sicherheitsknotenpunkt und rückt daher auch für kleinere Unternehmen wieder in den Fokus.

Wirtschaftliche Schäden gehen oft weit über den eigentlichen Materialwert hinaus. Werden wichtige Ersatzteile oder Rohstoffe gestohlen, müssen Prozesse gestoppt werden, was hohe Kosten verursachen kann. Entsprechend ist die Investition in die Sicherheit langfristig kein Verlustgeschäft. Zudem hat der Aufbau einer internen Sicherheitsabteilung sehr viele positive Effekte auf die Belegschaft, die in höherer Motivation, mehr Loyalität und besseren Arbeitsergebnissen münden.