Der Heilige Born – Ein Ort des Miteinanders

Das Kulturhauptstadtbüro startet jetzt eine zweite große Bürgerbefragungsaktion und möchte von den Dresdnerinnen und Dresdnern wissen: Wo sind Ihre Orte des Miteinanders? Wo befinden sich die Orte in Dresden, an denen Sie mit Freunden, aber auch mit anderen, ganz unterschiedlichen Leuten zusammenkommen? Orte, die das Gemeinsame stärken oder neu beleben. Gemeint sind zum Beispiel Gebäude, Plätze oder die Elbwiesen – Orte, an denen sie sich gerne mit anderen treffen, miteinander reden und gemeinsam aktiv sind. Es können auch Orte sein, die sich erst noch zu Orten des Miteinanders entwickeln.