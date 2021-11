Der Liebe eine Chance geben und etwas Zeit dafür investieren

Menschen sind in aller Regel gesellige Wesen, die sich in der Nähe anderer am wohlsten fühlen. Ob Freunde, die Familie oder Kollegen am Arbeitsplatz. Andere Menschen sind immer und überall um uns. Doch wenn man abends nach Hause kommt und dort niemand auf einen wartet, ist der Kontrast umso größer.

Genau dann, wenn man zur Ruhe kommen und entspannen möchten, sind Singles auf sich allein gestellt. Niemand nimmt einen in den Arm, oder schaut gemeinsam die neueste Lieblingsserie. Die Erlebnisse des Tages muss man selbst verarbeiten, da man diese nicht teilen oder eine zweite Meinung dazu einholen kann. Die meisten Menschen sehnen sich nach Nähe und Geborgenheit und damit auch nach einer festen Partnerschaft. Doch den oder die perfekte Partner/in zu finden ist leichter gesagt als getan.

Lernen Sie zuerst sich selbst kennen