Der MBC trifft auf die Bayern

Leipzig – Am Mittwoch sprachen Trainer, Spieler und Geschäftsführer des Mitteldeutschen Basketball Clubs über das bevorstehende Match in der Arena Leipzig.

Gegner ist der FC Bayern München. Auch der Hauptsponsor, Puraglobe, Vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Schüppel war mit dabei. Sie sprachen über das Rahmenprogramm und die Motivation für das Spiel am Sonntag.

Man darf auf ein spannendes Spiel hoffen. Der Tabellenführer wird es den Wölfen nicht einfach machen. Anpfiff ist am 07.01.18 um 17.30 Uhr in der Arena Leipzig.